Der bankrotten italienischen Manufaktur des legendären Borsalino, den Humphrey Bogart genauso wie Alain Delon oder Michael Jackson trug, will ein Schweizer Investor zu neuem Ruhm verhelfen. Hut ab! Schließlich gilt Kopfputz-Kult seit Jahren als ziemlich alter Hut. Jedenfalls im Alltag und insbesondere bei jungen Männern. Denn die haben mit Melone, Homburg, Zylinder und Co. so gar nichts mehr am Hut. Vorbei sind die Zeiten, in denen Herren auf der Straße als Begrüßungsritual freundlich nickend für einen kurzen Moment ihr behütetes Haupt lüfteten. Und die theatralische Karriere eines Hutes als Hierarchie-Hüter wie in Schillers Drama „Wilhelm Tell“ wäre heutzutage wohl undenkbar.

Ach, hätten wir Frauen mehr auf der Hut sein sollen, auf dass sich „oben ohne“ nicht als haarige, manchmal auch kahle Herren-Haupt-Sache aufspielt?! Aber wer weiß, vielleicht werfen Designer den Filz mit Krempe, ob schmal oder breit, schon bald wieder in den sprichwörtlichen Ring. Mode liebt schließlich Retro-Look, der alt und neu kreativ unter einen Hut bringt. Bis dahin gilt Mut zum Hut – der bei Promis gut ankommt. Denken wir an den mit dem goldenen „Hut-Award“ ausgezeichneten Schauspieler und „Tatort“-Leichenschneider Jan Josef Liefers, der als Musiker einen schwarzen Trilby zu seinem Markenzeichen gemacht hat. Ohnehin kündigt sich eine Trendwende an. Unlängst titelte ein Männer-Magazin: „Der Hut ist der neue Bart!“ Waltraud Kirsch-Mayer

