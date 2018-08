Identitäten

Es hat dabei zu bleiben: Auf offizielle Dokumente gehören nur die passenden Fotos von Personen. Unpassende sind nicht anzuerkennen, wozu auch ein Nudelsieb als Kopfbedeckung zu rechnen ist, wie höchstrichterlich der Raad van State in Den Haag festgestellt hat, verbreitet von der Deutschen Presse-Agentur und nachzulesen kürzlich auch auf den Aus-aller-Welt-Seiten dieser Zeitung. Also gilt für die offiziellen Niederlande entsprechend das, was schon deutschen Behörden spanisch vorgekommen war: Hier hatte man sich etwa gegen ein Piratentuch als Kopfbedeckung verwahrt. Dass hingegen in Österreich einmal ein Nudelsieb (auf einem Führerscheinbild) akzeptiert wurde, gibt gleich doppelt zu denken – warum müssen die Österreicher partout aus der Reihe tanzen? Und wie hätte das niederländische Gericht argumentiert, wenn die Klägerin mehr auf ihre individuelle Note angespielt hätte und darauf, dass selbst der höchstamtliche Personalausweis im Englischen und Französischen – als „identity card“ beziehungsweise „carte d’identité“ – ja eben auf die persönliche Identität abhebt? Wäre nicht das Sieb ein Ausdruck des innersten Selbstverständnisses, also der Identität? Das Gericht indes, so vermuten wir, wäre wohl bei seiner Auffassung geblieben. Und vielleicht ist das ja auch gut so, denn Spaß hat eben seine Grenzen – jedenfalls beim amtlichen Ausweis. Thomas Groß

