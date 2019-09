Es geht besser, besser, besser, immer besser, besser, besser … so lautete in den 1950ern die „Hymne“ des Wirtschaftswunders – gesungen von Caterina Valente. Wir mögen über den Erfolg eines solchen Textes lächeln. Gleichwohl hat das mit einer Steigerung kombinierte „immer“ eine steile Karriere hingelegt: verbal wie medial. Sprachwissenschaftler diagnostizieren gar einen „Immermehrismus“, der sich einem Virus -Syndrom gleich ausbreitet. Praktischerweise passt „immer mehr“ eigentlich (fast) immer. Und so verwundert nicht, wenn „immer mehr Buchtitel“, aber auch „immer mehr Nicht-Leser“, außerdem „immer mehr gedruckte Ladenhüter“ für Schlagzeilen sorgen.

Eigentlich ist die inflationäre Wort-Kombination lediglich ein verstärkender Zusatz – aber mit dem Hauch von Unendlichkeit. Weil in unseren Köpfen „immer und ewig“ als Duo wabert. Obendrein klingt „mehr“ als Steigerung von „viel“ selbst bei Minizahlen so wunderbar spektakulär – selbst wenn es um jene (vermutlich raren) „Immer-mehr-Eltern“ geht, die (laut im Internet kursierender Berichte) Münzen auf die Sohlen ihrer Kinder kleben, um mittels Metallklappern die Bewegungslust ihrer Sprösslinge zu fördern.

Wie viele Mamas und Papas dies tatsächlich tun, steht freilich nirgends. „Immer mehr ist immer weniger“ hat der Philosoph Richard David Precht einen Essay-Band genannt. Das dürfte auch für die Aussagekraft von Botschaften nach dem Motto „immer mehr zieht immer“ gelten. Waltraud Kirsch-Mayer

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.09.2019