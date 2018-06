Ironie als scharfe Waffe

Anzeige

Wer kennt noch den alten Spruch: Wenn dir jemand Angst einjagt, dann stell ihn dir in langen Unterhosen vor? Erfahrungsgemäß ist es nicht die schlechteste Strategie, einen furchteinflößenden Gegner dem Gespött preiszugeben, natürlich nur in der Fantasie. Charlie Chaplin hat aus diesem Ansatz mit dem „Großen Diktator“1940 ein filmisches Meisterwerk geschaffen, in dem Adolf Hitler als lächerlicher Diktator Anton Hynkel seine Grausamkeit verlor, zumindest im Kino. Voller Ironie trieb 1942 auch Ernst Lubitsch in „Sein oder Nichtsein“ mit dem Entsetzen über den Nazi-Terror seinen Scherz.

Nun sind wir heute zum Glück ein Stück weit weg von diesem dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Aber in Zeiten von Donald Trump und Kim Jong Un treibt – trotz gengensätzlicher Beteuerungen beider Staatschefs – viele Menschen die Angst vor Krieg doch wieder um. Was tun dagegen? Den Witz zur Verteidigung nutzen: Sich beide in langen Unterhosen vorstellen – brrr! Oder beim Friseur – igitt! Oder sich ein Kriegsszenario ausmalen, bei dem Maschinengewehre Sahne verspritzen. So wie in Alan Parkers hinreißender Krimikomödie „Bugsy Malone“ von 1976, wo zudem alle Schurken von Kindern verkörpert werden. Lachen kann eine scharfe Waffe sein. Georg Spindler