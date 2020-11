Junger Mann Ü 50

Alles eine Frage der Perspektive!“, deuten die einen mit einer gewissen Erhabenheit in der Stimme an. Andere formulieren nicht minder vielsagend: „Es kommt immer darauf an…“, wobei die Würze in der mit Befürchtungen und Sachverhalten auszufüllenden Leerstelle auf der letzten Satzposition liegt. Nicht immer, aber doch oft beruht dieser Perspektivwechsel, oder eben jener Punkt, auf den es bei unterschiedlicher Betrachtungsweise ankommt, auf extremen Gegensätzen. Arm oder reich, groß oder klein und eben jung oder alt. An just jener Stelle mokierte sich ein sehr junger Kollege vergangene Woche unlängst amüsant und stilsicher über einen (erfolgreichen) Friseurbesuch, währenddessen ihn ein (noch viel jüngerer) Azubi bei Nachfragen zur Kundenzufriedenheit ohn’ Unterlass mit „der Herr“ ansprach. Dass man sich darüber als junger Mensch köstlich amüsiert, ist nachvollziehbar.

Sich vor vorschnellem Erwachsenwerden zu fürchten, erscheint aus der Perspektive eines doppelt so Alten indes weniger genierlich als das, was da auf einen selbst zukommt. Kurz bevor junge und rüstige Leute einem in Bus und Bahn ihren Platz anbieten, kommt eine Phase, die altersperspektivisch gesehen schwierig ist: Gleichaltrige oder ältere Witzboldinnen und Witzbolde schieben Fragen und Aufforderungen eine ironische Titulierung hinterher: „Nehmen sie doch bitte hier Platz, junger Mann“ oder „Und was bekommt die junge Frau da hinten?“. Man wird quasi gezwungen, über sein eigenes Alter Witze zu machen der Art „Schön wär’s“, „Meinen Sie mich?“ oder „Ach, das ist lange her.“ Als „Herr“ fühlte man sich da wesentlich besser denn als jugendlicher Greis – ach. Ralf-Carl Langhals

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020