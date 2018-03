Anzeige

Mit „Plunder“ verbindet man gemeinhin keinen hohen Wert. Da erbt jemand vielleicht eine komplette Wohnungsausstattung, aber sie gefällt ihm nun mal gar nicht. Und da sagt er: Was soll ich mit dem Plunder? Ebenso gut könnte er von „Schrott“ reden und die Sachen dann in einen Container kippen oder zum Sperrmüll tragen. So geht das zu im Leben, wo ohnedies nicht immer alles prima läuft, sondern sich auch immer wieder ziemlicher Käse ergibt. Ja, „Käse“ eben, das meint nicht nur ein gäriges Milchprodukt, sondern etwas, das einem weniger schmeckt: „So ein Käse“, heißt es dann oft.

Aber wenn man so denkt und empfindet, tut sich zuweilen eine Lichtung auf. Auch Wörter haben zwei Seiten, und „Plunder“ steht ebenso für ein wohlschmeckendes Gebäck. Nussplunder gibt es, aber auch zum Beispiel Käseplunder, was nicht das Gebäck als Unpassendes, mithin Käse, sondern als Bäckereiprodukt mit einer schmackhaften Quarkauflage meint. Goldgelb glänzt so einer, hat einen knusprigen Rand außenrum und lässt sich auch leichthin mal unterwegs schnell einkaufen, um später zum Kaffee verzehrt zu werden. Also den Käseplunder eingepackt in eine leichte Papiertüte, rauf aufs Rad und vom Termin in die Redaktion geradelt. Dort abgestiegen, die Papiertüte etwas zu dicht am Sattel vorbeigezogen – und ratsch reißt die auf: Der gute, der beste Käseplunder stürzt heraus. Und wie tut er das? Natürlich mit der Quarkseite nach unten. Was dem Marmeladenbrot recht ist, ist ihm ja billig. So ein Käse aber auch. Und was soll man nun noch mit dem Plunder? Thomas Groß