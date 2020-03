Kafkas Schloss

Es klemmt. Oder es schließt nicht. Manchmal lässt sich der Schlüssel nicht reinstecken. Dann gibt eines der Schösser, von dem hier die Rede sein soll, den Schlüssel nicht mehr frei, der zuvor – o Freude – so mühelos in es hineinflutschte. Ein Fall für den Handwerker! Das befindet die erregte Hausgemeinschaft. Nicht zu Mülltonen und Fahrrädern zu kommen, sei ein Unding. „Ein Handwerker muss her, am besten ein Schlosser!“ singt der Chor der rechtmäßig erregten Nachbarn im (Schloss-)Hof vereint in innigem Wunsche nach willkürlicher Verschlossen- und Offenheit.

Doch vor den Handwerker hat der liebe Gott, pardon, der Eigentümer, dem Mieter nun mal die Hausverwaltung gesetzt. Gespräche werden geführt. Aus sechs Etagen und zwanzig Haushalten – mündlich geführte, auf Papier versandte, elektronisch übermittelte. Über Monate und Jahre. Dann kommt ein gewisser „jemand“, der sich kümmert. Gesehen wurde er nie und von niemand. Dass aber „jemand“ dagewesen sein muss, beweist eine Veränderung: Es ist ausgebaut, das Schloss. Es sperrt, aber nur für 48 Stunden. Dann steckt es wieder fest, das Schloss. Das hat „jemand“ gemacht.

„Kafkaesk“ sei die Situation, befindet ein pensionierter Lehrkörper. Selbst Franz Kafka habe romangemäß „Das Schloss“ nie erreicht, ergänzt eine amtierende Lehrerin im Fach Deutsch. Und das Schloss? Es verhält sich kafkaesk: Je mehr man versucht, es zu entschlüsseln, desto mehr zieht es sich in sein Geheimnis zurück. „Ich glaube, die Reparatur erlebe ich nicht mehr“, meint ein 70-jähriger Bewohner.

Glaubt man Kafka-Freund Max Brod, hätte K. am siebten Tage der Schlosssuche entkräftet sterben sollen, lehrt die amtierende Pädagogin wenig aufmunternd. Zudem: „Es ist ein Fragment. Kafka starb, ,Das Schloss’ blieb unvollendet.“ Betroffenes Schweigen. Und wenn sie nicht gestorben sind, so bleibt der Hausgemeinschaft einzig die Hoffnung auf ein Schlüsselerlebnis.

