Anzeige

Leibniz ist nicht der Name eines Kekserfinders, jedoch war der Philosoph und Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 -1716) durchaus erfinderisch, was sich auch in Gestalt einer Rechenmaschine nachweisen lässt. Und immerhin soll das Unternehmen Bahlsen seine namensgleichen Kekse tatsächlich dem Philosophen gewidmet haben, weil der sich auch einmal über eine Wegzehrung für Soldaten Gedanken machte. Und Fürst Pückler? Der hat nicht das gleichnamige Eis erfunden, das der Legende nach eine Leibspeise des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt gewesen ist, der 2015 starb. Dieses Eis aus drei Einzelsorten wurde ihm, Pückler, aber von einem Koch und Konditor gewidmet, der ihn noch selbst gekannt hatte. Leibniz lässt sich, mit oder ohne Keks auf dem Tisch oder im Mund, in seinen Schriften kennenlernen. Und über Fürst Pückler, genauer Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau (1785 -1871), kann man viel erfahren, wenn man die von ihm gestalteten Parks in Muskau und Branitz besucht.

Am letztgenannten Ort in Cottbus erinnert jetzt, wie gestern kurz berichtet, eine neue Ausstellung an den Landschaftsplaner, Reisenden und Autor. Das Fürst-Pückler-Eis lässt sich in der Nähe sicher auch auftreiben – in einer Gaststätte, Konditorei oder Eistruhe in Supermarkt oder Tankstelle. Und es muss nicht mal ein Ausdruck besonderen kulturellen Bewusstseins sein, wenn man sich dazu einen Butterkeks schmecken lässt. Anders hingegen wäre es, würde im Pückler-Park aufmerksam Leibniz gelesen. Thomas Groß