Kinorätsel

Von der Traummaschine Kino ist oft die Rede, Filme anzusehen sei nämlich vergleichbar mit dem Träumen, heißt es. Aber auch unabhängig von Traumbedürfnissen hat es seinen Reiz, dass Kinos wieder geöffnet sind. Im mit großen Hoffnungen der Branche auf gute Erträge verbundenen Spielfilm „Tenet“ von Christopher Nolan darf nun auch wieder gerätselt werden. Die guten Hauptpersonen haben es mit einer überaus anspruchsvollen Aufgabe zu tun – und zur Rettung der Welt reichen Fitness und herkömmliche Cleverness diesmal nicht aus. Der ohnedies fragilen Gegenwart droht hier ein desaströser Angriff aus der Zukunft, dem mit Logik nicht beizukommen ist; denn würde die Zukunft ihre Vergangenheit und also unsere Gegenwart zerstören, hätte sie sich um die Grundlage gebracht – und könnte nicht zerstörerisch wirken, weil es gar keine Zukunft mehr gäbe.

Aber klar, Zeitreisen gibt es hier trotzdem, und zur Klärung der auch im Film thematisierten Widersprüche müssen erneut „Parallelwelten“ herhalten. Wen die Rasanz der Action und Kamera mitreißt, der kommt indes eh nicht zu kühlem Nachdenken. Ebenso wer der alten, Francois Truffaut zugeschriebenen Definition folgt, wonach Kino bedeute, schönen Menschen dabei zuzusehen, wie sie schöne Dinge tun – solches geschieht in „Tenet“ nämlich auch. Dass man gedankliche und sinnlich-emotionale Vorzüge in der Wahrnehmung des Kinos jederzeit vereint, scheint bislang unmöglich. Ob erneut „Parallelwelten“ eine Lösung wären?Sie könnten auch bei Filmen mit Überlänge nützlich sein , wenn man eigentlich mal schnell nach draußen müsste, aber drinnen nichts verpassen will. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.09.2020