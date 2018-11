Klassische Literatur ist auch deshalb so bereichernd, weil sie einen mit oft berühmten Zitaten beschenkt. Man muss mit diesen nicht vor anderen protzen, auch ganz für sich, nach Feierabend am Kamin, lässt sich etwa mit Goethes Faust-Figur sagen: „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.“ Keine Frage auch, dass Shakespeare eine wahre Fundgrube ist. Der Narr im „König Lear“ sagt etwa dies, was freilich nicht ganz so eingängig ist: „Die Wahrheit ist ein Hund, der ins Loch muss und hinausgepeitscht wird, während Madame Schoßhündin am Feuer stehen und stinken darf.“ Daran konnte man sich erinnern, als kürzlich einem CNN-Reporter von US-Präsident Trump zuerst das Wort und dann kurzzeitig auch noch die Akkreditierung entzogen wurde – der Reporter, der ja Wahres verbreiten möchte, sollte außen vor bleiben. Und „Madame Schoßhündin“, die am wärmenden Feuer steht und stinkt? Nun, dazu wird einem gewiss auch noch etwas einfallen. Das Schöne am Zitatenschatz ist ja gerade seine breite Anwendbarkeit – und das eben auch ganz für sich und nicht nur vor anderen. Thomas Groß

