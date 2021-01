Klimafragen

Neuerdings – oder fällt es nur jetzt erst auf? –, jedenfalls seit nicht allzu langer Zeit verrichten viele Freizeitsportler ihre Ertüchtigungsübungen ganzjährig in kurzen Hosen und Hemden. Das heißt eben: auch bei strengen Temperaturen. Man würde es begrüßen, wäre es als Abhärtung gedacht, schließlich könnten Abwehrkräfte gestärkt werden, wovon die Volkswirtschaft profitierte. Bedenken wären anzumelden, sollte die Praxis damit kompensiert werden, dass die Dusche danach umso wärmer ausfällt. Warmes Wasser kostet Energie, die das strapazierte Klima belasten kann und besser sparsam zu verbrauchen ist. Also wäre umgekehrt zu verfahren und nach Sport wie überhaupt kalt zu duschen. Das härtet ebenfalls ab, spart Energie, zudem Wasser, weil die meisten dann weniger ausgiebig duschen werden – und, falls morgens praktiziert, hilft es verlässlich gegen noch herumspukende Gespenster der Nacht.

Weniger empfehlenswert scheint die vom steinalt verstorbenen Schriftsteller Ernst Jünger geübte Praxis: Er nahm täglich kalte Wannenbäder, was nicht nur eine größere Überwindung, sondern auch eine größere Wassermenge erfordert – und zudem eine Badewanne, die nicht jeder zur Verfügung hat. Wer lediglich eine Duschwanne nutzt, spart Platz, gibt sich vielleicht mit weniger Wohnraum zufrieden, was den auch reichlich bevölkerten Planeten ebenfalls entlasten könnte. Da sage noch einer, auf den Einzelnen komme es gar nicht an. Thomas Groß

