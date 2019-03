Kochkartell

Wir leben – Sie haben es sicher bemerkt – in kulinarisch-kuriosen Zeiten. Folgende Erkenntnis aber haben wir dem Irren Geheimdienst irrationaler Trends und Traditionen, kurz IGITT, zu verdanken. Worüber wir sprechen? Ganz einfach: Der IGITT hat jetzt – mithilfe von BND, FBI und Mossad – aufgedeckt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den vielen nervigen TV-Sendungen schnauzbärtiger Männer in Kochschürzen und dem drastischen Anwachsen der Bauchumfänge von Tiefkühlkostschränken in deutschen Supermärkten. Nach Informationen des IGITT gibt es eindeutige Hinweise auf geheime Absprachen zwischen der TV-Köch(inn)e(n)sekte FETT (Für ein tolles Tafeln) und Firmen wie Prof. Eisfrisch und Dr. Freeze. Ziel der Abmachungen ist es laut einer IGITT-Sprecherin, den deutschen Fernsehzuschauer „zum Ohrensesselkomplizen unserer Spitzenköche zu machen“ und „möglichst viele Stunden vor luxuriöse Lebensmittelzubereitungen zu bannen“. Warum? Ganz einfach. Der Ohrensesselkomplize soll am Ende keine Zeit mehr zum Selbstkochen haben und notgedrungen Pizzas von Prof. Eisfrisch oder Dr. Freeze essen müssen. Igitt! Stefan M. Dettlinger

