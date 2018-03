Anzeige

Was macht der da? Wer ist das? Warum versteckt der Mann sich?“ Nein, Herr Vater hatte es mit seinem gerade erst ins Alter der Krimi-Erlaubnis gekommenen Sohn wahrlich nicht leicht. Wahrscheinlich hat er die haushaltsinterne FSK-Freigabe schmerzlich bereut. Schon in den ersten drei Minuten wähnte der jugendliche TV-Krimi-Zuschauer den Mörder auszumachen und stellte unablässig Fragen. „Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm!“ mag in der Sesamstraße gelten, beim „Tatort“ kann es einen zur Weißglut bringen. „Ich schau auch noch nicht länger als du!“ kam es schmallippig von der Couch gegenüber. Oder auch: „Woher soll ich das wissen, der Regisseur hat sich vor dem Dreh nicht mit mir abgesprochen!“

Na ja, irgendwann kam man in das Alter, in dem einem klarwurde, dass der Spaß am Krimischauen das Selbsträtseln ist. Kaum hatte man das begriffen, folgte die Strafe auf dem Fuße: der Krimi-Schläfer oder gerne auch mal eine Schläferin. Um 20.18 Uhr (Exposition und Mord sind vorüber – und die KTU vor Ort) fällt der Kopf vornüber, um um Punkt 21.43 Uhr wieder angehoben zu werden. Das Schweigen muss sogleich teuer bezahlt werden: „Wer? Wie? Was? Ach die war’s! Aha! Und warum?“ Nichts ist schlimmer, als 85 Minuten voller kriminalistischer Verwicklungen und Motivgeflechte nacherzählen zu müssen. Und so werden in deutschen Wohnzimmern aus spannenden Krimis um einen Killer Spannungen mit einem Krimi-Killer.