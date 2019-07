Krisensommer

Es gibt ein neues Schlagwort: Hitzestress. In der Landwirtschaft führt die durch Hitze bedingte Belastung zu Ertragsverlusten, Kühe beispielsweise geben dann nicht so viel Milch. Aber auch dem Menschen tun 39 Grad und mehr nicht gut, wie in den vergangenen Tagen unter anderem in den Freibädern zu besichtigen war: Mehrfach musste die Polizei anrücken, um die buchstäblich erhitzten Gemüter zu

...