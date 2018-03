Anzeige

Linsen-Mangoldsuppe und Eismeerforelle gab’s zum Eröffnungsempfang. Freilich nur für die geladenen Gäste, die sich wie immer in den trist-zugigen Gängen des Berlinale-Palasts drängelten. Bevorzugtes Thema dieses Jahr: Grapscher und Begrapschte. Besonders häufig fiel der Name Kim Ki-Duk. Der koreanische Regisseur hat nämlich 2013 auf dem Set von „Moebius“ seine Hauptdarstellerin geohrfeigt und angeblich zu vorab nicht verabredeter Sexszenen gezwungen. Der Mann zeigte sich reuig, nach Zahlung von 3800 Euro Geldstrafe war die Sache vom Tisch. So durfte auch sein neues Opus „Human, Space, Time and Human“ im Panorama gezeigt werden – obwohl Festivalchef Dieter Kosslick im Vorfeld verlauten ließ, dass er keine Arbeiten von Künstlern zulassen würde, die in Sachen #MeToo-Fehlverhalten auffällig geworden sind.

Aber vielleicht hat der bekennende Vegetarier und Kochbuchkoautor („Das Buch Bagel“) Ki-Duks neue Arbeit wegen des Kannibalismusaspekts eingeladen – perfekte (Schleich-)Werbung für die von ihm geschätzte und heftig beworbene Reihe „Kulinarisches Kino“. Oder die von ihm initiierte „Bite Club“-Straße am Marlene-Dietrich-Platz. Geöffnet von 11 bis 22 Uhr. Street Food gibt’s hier für die gestressten Medienmenschen: Empanadas aus Uruguay bei „Pecados“, Käsespätzle beim „Heißen Hobel“, Asiatisches bei „Fräulein Kimchi“, fette Mega-Burger bei „Tommi’s“...

Hat man da eine Woche lang geschlemmt oder preisbewusst die Ein-Euro-Mettbrötchen vom Supermarkt verzehrt, ist Entschlackung angesagt. Oder auch nicht. Denn der Oberfestivalier Kosslick berichtet: „Ich gehe nach der Berlinale ja immer in eine Fastenkur. Daher weiß ich, dass Schlacke eine reine Erfindung der medizinischen Wellnessindustrie ist.“