Gerade mehren sich die Meldungen ins Unaufhörliche, was den Briten alles verloren geht (oder gehen könnte), wenn sie der Europäischen Union den Rücken kehren. So mancher denkt wohl auch bang darüber nach, was umgekehrt Europa künftig vermissen könnte. Da tröstet die Aussicht, dass wenigstens vereinzelt auch neue Bindungen in Betracht kommen. Norwegen, wie Großbritannien ein Königreich und selbst ja auch kein Vollmitglied der EU, aber mit dieser mannigfach verbunden, möchte eine bekannte britische Filmmarke ins Land holen. Darüber spekulieren jedenfalls norwegische Medien, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet.

Hintergrund ist eine Fördermaßnahme des Norwegischen Filminstituts. Ein mit dem Kürzel „B25“ versehenes Projekt soll umgerechnet knapp fünf Millionen Euro erhalten, sofern sich die Verantwortlichen bereit erklären, einen Teil der Dreharbeiten in Norwegen zu realisieren. „B25“? Ein schweres Militärflugzeug ist damit wohl nicht gemeint, aber womöglich verbirgt sich der 25., bislang namenlose James-Bond-Film dahinter, dessen Dreharbeiten im März beginnen sollen.

Sollten die Spekulationen die Wahrheit treffen, muss dies nicht als Kooperation eigensinniger Halb- bis Dreiviertel- mit kaum mehr halben Europäern verstanden werden. Tröstlicher wirkt es, wenn man hier insgesamt eine verbindende Kraft am Werk sieht. Die längste und erfolgreichste Spielfilmserie des westlich geprägten Weltkinos ist ja internationales Kulturgut und grenzüberschreitend wirksam. Und der aktuelle Bond-Darsteller Daniel Craig ist ohnedies längst nicht mehr so „very british“ wie seine frühen Vorgänger. Ein Action-Film als Hoffnungszeichen: Der Zeitgeist treibt mal wieder kuriose Blüten. Thomas Groß

