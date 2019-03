Schweden gilt seit Jahrzehnten als Inbegriff des Wohlfahrtsstaates. Dazu passt ein „Kunst am Bau“-Projekt, mit dem das Duo Goldin+Senneby den Wettbewerk für einen neuen Bahnhof in Göteborg gewann. Statt Skulpturen, Stelen oder Installationen wird dabei unter dem Titel „Eternal Employment“ ein Arbeitsplatz für die Ewigkeit geschaffen. „Der Angestellte, den wir suchen, wird weder Pflichten noch Verantwortlichkeiten haben, außer, dass er sich morgens und abends an einer Stechuhr an- und abmelden muss“, sagte Magdalena Malm von der zuständigen Kunstbehörde der „Süddeutschen“. Er oder sie dürfe alles Weitere bestimmen: „Die Arbeit ist das, was der Angestellte tun will.“

Dafür gibt es pro Monat umgerechnet 2046 Euro Bruttogehalt, das an die Lohnentwicklung im öffentlichen Dienst angepasst wird, mit vollen Urlaubs- und Rentenansprüchen. Kreativ sein, nützlich oder faul – alles ist möglich. Ein Traumjob, eine Stelle für Tagträumer, für manche, die Struktur brauchen, vielleicht auch ein Alptraum. Und womöglich eine Idee für gewisse Großprojekte in Stuttgart oder Berlin – dann würde da wenigstens einer oder eine mal etwas arbeiten. In München macht so etwas dagegen wohl wenig Sinn – wer kann bei den dortigen Mieten schon von 2046 Euro leben? Jörg-Peter Klotz

