Kunstgenuss auf Augenhöhe

Wie de Herr, so's G'scherr", lautet eine kurpfälzische Lebensweisheit. So ist es nur billig, wenn die Frankfurter Zweibeiner nun dem künstlerischen Bedürfnis ihrer hechelnden und schwanzwedelnden Begleiter Rechnung tragen: Seit' an Seit' flanieren derzeit Mensch und Hund durch die Galerie "bestregARTs", wo sie bei der "DOGumenta" ihre Blicke an den auf Fotoleinwand gebannten Porträts der

...

Sie sehen 31% der insgesamt 1272 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.11.2012