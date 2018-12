Kuss-Rituale

Küssen ist cool, also angesagt. Vor allem wenn heiße Lippen auf kühles Metall treffen. Etwa so, wie wir es kürzlich wieder bei einer festlichen Gala beobachten konnten, als Frauen und Männer zu Sportlerinnen und Sportlern des Jahres gekürt wurden. Es hagelte warme Worte und zum Schluss gab’s einen Pokal, die Siegertrophäe. Dieselbe wurde natürlich gerne angenommen, aber nicht nur das: Sie bekam nicht selten auch noch einen Kuss. Wir fragen uns schon lange, genau genommen, seit wir fernsehen und deshalb Siegerehrungen beiwohnen können: Wer hat bloß dieses alberne Kussritual erfunden, mit dem uns die besten Fußballer, Tennisspieler, Rennfahrer oder auch Läufer, Mitläufer, Mimen und moderne Minnesänger zu verstehen geben möchten, dass jetzt nichts, aber auch gar nichts mehr zwischen sie und ihren Pokal passt?

Nimmt man’s genau und sieht sich derartige Liebkosungen aus der Nähe an, dann könnte es sich bei Küssen wie diesen womöglich um einen Akt grenzenloser Selbstverliebtheit handeln. Motto: ich und mein Alter Ego, der Wanderpokal. Wir sind eins, füreinander gemacht, unzertrennlich. Bei der ganzen Küsserei auf offener Bühne könnte es sich indes auch um Ersatzhandlungen nach unbewältigten Trennungsdramen handeln. Wer so mutterseelenallein vor so viel Publikum aufrechte Haltung bewahren muss, greift vielleicht nach jedem Strohhalm, der sich herzen lässt. Und sei’s ein Silberpott. Harald Sawatzki

