Spielt diese oder jener das so überzeugend, weil sie oder er wirklich ist, wie sie vorgeben – so nervös, so zickig? Oder wirken sie authentisch in ihren Rollen, weil sie einfach gute Darsteller sind? Solche Fragen werden oft gestellt und sind nie einfach zu beantworten. Zudem: Wir spielen alle Theater, Rollen, die das Leben schreibt und welche die Umwelt, die Gesellschaft von uns erwartet. Nicht umsonst ist von Lebensbühne die Rede. Man kann auf solche Gedanken kommen, wenn einem mal wieder irgendwo jemand begegnet, den man vornehmlich von der Bühne, vom Bildschirm oder der Leinwand kennt. Da vorn fährt „Tatort“-Kommissar Leitmayr auf dem Fahrrad durch München, oder ein anderer steht, sagen wir: vor dem Geldinstitut im heimischen Stadtteil, mit Kontoauszügen in der Hand. Er blickt, nimmt eine Haltung ein, wie man sie von ihm aus anderem Kontext kennt. Wie oft hielt er dort Schriftstücke in der Hand, blickte ungläubig darauf, nachdem ein anderer ihm sagte: „Lies selbst“ oder ähnlich.

Man sieht, wie er entziffert, zu realisieren beginnt, wie ein Entschluss in ihm reift oder nur die Erkenntnis, dass ein Entschluss nun rasch folgen müsste. Alles das in leicht gebeugter Haltung; alles wirkt durch seinen Blick, die Miene. Ob der Mime sich auf einer Bühne wähnt, während er so vor dem Geldhaus steht? Jedenfalls wirkt er ganz vertieft, versonnen. Eine Rolle oder ein ganz normales Leben, dem man ansichtig wird? Man müsste die Kontobewegung kennen, dann ließe sich die Frage leichter beantworten. Thomas Groß

