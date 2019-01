Leidensfähig

Wer schön sein will, muss leiden, sagt der Volksmund. Qualvolle Abmagerungskuren oder auch riskante Jonglagen auf dünnsten Absätzen mag man damit assoziieren. Eine sehr junge Frau, die bei minus vier Grad Außentemperatur abends am Bahnsteig erscheint, um einen verspäteten Regionalzug zu erwarten, weckt ebenfalls die Erinnerung an den eingangs erwähnten Spruch, denn sie trägt offene braune Schuhe, gleichsam Sandalen auf ziemlich hohen Hacken. Da darf der Mitwartende sogleich einfühlsamen Gedanken nachhängen. Ob sie etwa eine Wette verloren hat und nun diese tapfere Tat als Preis vollbringen muss? Oder steht sie so bloß da, weil sie eine andere Wette zu gewinnen gedenkt? Vielleicht hat sie ein seltsames Fußleiden, welches das Tragen geschlossener Schuhe mitsamt dicken Socken verhindert. Oder sie bietet eine ganz harte Gedankennuss: Wenn, wie manche Menschen sagen, das Schuhwerk, das einer trägt, einen Hinweis auf seinen Charakter und sein Niveau gibt – was für ein Mensch bin dann nun ich?

Oder wie wär’s mit dieser Option: Sie ist das Aschenputtel aus dem Märchen, unterwegs zu einem Ball, den ihr Mutter und Schwestern missgönnen, und damit auch auf dem Weg zum großen Glück. Spielt am Ende die Fasnacht eine Rolle, oder trägt sie schlicht immer solche Schuhe, weil sie ihr eben gut stehen und sie schlicht kein Empfinden für Kälte und sensibel mitleidende Zeitgenossen hat? Vielleicht aber, das fällt uns noch ein, will sie nur Anlass zu Gedanken oder zum Schreiben geben. Bei der nächsten Begegnung, so es sie gibt, werden wir sie fragen, ob es das wert war. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019