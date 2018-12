Da muss man doch hellhörig werden: „Mister Germany“ und also der schönste deutsche Mann, so meldete auch diese Zeitung, kommt aus Leipzig. Mithin hat die alte sächsische Handelsstadt in puncto gutes Aussehen nicht nur die attraktivsten Kriminalermittler zu bieten, wie die „Soko Leipzig“ des ZDF beweist, oder eines der attraktivsten Hochhäuser, einst errichtet für die Universität. Dass hier mit „In aller Freundschaft“ auch die beliebteste deutsche Arztserie spielt, kann indes vernachlässigt werden; eine Blitzumfrage in der Redaktion hat in diesem Fall keine erhöhten Attraktivitätswerte ergeben. In Heilberufen, scheint es, kommt es eher auf innere Werte an.

Dass Attraktivität und schlicht Schönheit nur etwas Äußerliches sei, folgt daraus freilich nicht. Wir müssen es schon von Berufs wegen in Frage stellen, zählt doch auch Kunstschönes zu unserer Zuständigkeit. Film, so hat der Regisseur François Truffaut ja auch nicht umsonst gesagt, sei die Kunst, mit hübschen Frauen hübsche Sachen anzustellen. Das bedeutet dennoch nicht, dass sich hinter attraktiven Fassaden immer viel Licht zeigen müsste. Daran erinnern wird man sich vielleicht auch, wenn am 28. Dezember sowie 4. und 11. Januar die „Soko Leipzig“ zur Abwechslung mal wieder in Spielfilmlänge ermittelt. Denn um die inneren Werte dieser Serie, ihr Drehbuch, war es oft schon nicht zum Besten bestellt. Mit Fitness überzeugten die Darsteller aber stets – was uns zurückbringt zum Mister Germany. Dessen Beruf sei nämlich „Sport- und Fitnesskaufmann“. Das klingt zumindest auch recht attraktiv. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018