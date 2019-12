Liederlich

Das chinesische Staatsorgan „Global Times“ markierte auf dem Foto den Schuldigen mit einem roten Kasten: Der französische Basketballspieler Guerschon Yabusele, der früher bei den Boston Celtics unter Vertrag stand, mangels Alternativen nun aber bei den chinesischen Monkey Kings in Nanjing Körbe wirft, stand beim Abspielen der chinesischen Hymne mit hängendem Kopf da. Er blickte weder auf, noch die chinesische Flagge an. Eine Beleidigung für die nationalbewussten Chinesen, was der Chinesischer Basketballverband umgehend mit einer Verwarnung und einer Geldstrafe in Höhe von 10 000 Yuan (etwa 1300 Euro) sanktionierte. Manche Kommentatoren merkten allerdings an, dass dem Ganzen ein kulturelles Missverständnis zugrunde liegen könnte, blickten doch viele Profispieler in den USA während der Hymne zu Boden – was durchaus als Zeichen des Respekts gewertet werden könne.

Einmal abgesehen davon, dass das Absingen der Hymne vor Liga-Spielen eine chinesisch-amerikanische Besonderheit ist, ist es US-Sportlern grundsätzlich überlassen, wohin sie während der Hymne blicken. Sie dürfen nur nicht knien. Zumindest nicht in der Profi-Footballliga (wer während der Hymne nicht aufs Feld will, kann in der Kabine bleiben – vermutlich in welcher Haltung auch immer).

Im Übrigen ist Guerschon Yabusele mit einer Geldstrafe noch gut weggekommen. Theoretisch sind in China bei grober Beleidigung der Hymne auch Gefängnisstrafen von bis zu drei Jahren möglich. Stefanie Ball

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019