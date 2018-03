Magischer Ort

Es zieht Rosel mit Macht nach Wien, obwohl sie schon mehrfach dort war. Auch Thea will dringend noch mal in die österreichische Hauptstadt, und ihr Mann – Oskar heißt er – wird sie begleiten. Sie alle wollen sich in Wien ein Bauwerk ansehen, von dessen Existenz sie vor kurzem noch keine Ahnung hatten und das jetzt zu einem magischen Ort geworden ist für die Literaturfreunde. Die

...

Sie sehen 30% der insgesamt 1297 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.02.2018