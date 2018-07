Es gibt Menschen, über die existieren im Internet Millionen Einträge – Nelson Mandela gehört dazu. Ohnehin ist der Freiheitskämpfer gerade medial omnipräsent. Schließlich würde er am 18. Juli hundert Jahre alt werden. Aber was bitte schön hat es mit dem „Mandela-Effekt“ auf sich, der durchs weltweite Netz wabert – und zwar stets in Zusammenhang mit Falschmeldungen aus der Memo-Zentrale unserer

...

Sie sehen 24% der insgesamt 1701 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.07.2018