Mehrdeutig

Dass ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann, dürfte bekannt sein. Die lapidare Abkürzung ELO beziehungsweise Elo stellt aber viele andere mehrdeutige Wörter in den Schatten: Sie vereinigt in sich gleich ein gutes Dutzend Bedeutungen.

Musikfans kennen ELO als Namen der britischen Popband Electric Light Orchestra. ELO steht aber auch für das Europäische Lautenorchester. Ebenso hieß auch eine Zeitschrift für Elektronik in den 1970er und 80er Jahren. Nach wie vor aktuell ist ELO dagegen als Markenname eines Computer-Software-Produkts, ausgeschrieben: Elektronischer Leitz Ordner. Und als Code der Internationalen Zivilen Luftverkehrsorganisation ICAO stand ELO für die 2015 aufgelöste polnische Fluggesellschaft Eurolot.

Noch unübersichtlicher ist die Lage bei Elo. So geschrieben können die drei Buchstaben eine Hunderasse bezeichnen, aber auch – auf Baskisch – den Ort Monreal im Norden Spaniens. Elo heißt überdies ein ebenfalls in Spanien gelegenes katholisches Titularbistum, also eines ohne einen eigenen Verwaltungsbezirk, das aber dennoch einen (Titular-)Bischof aufweist.

Dann gibt es da noch die Elo-Zahl: Nach ihr wird die Spielstärke von Schach- und Go-Spielern (Letzteres ist ein asiatisches Brettspiel) bemessen. Sie wurde nach dem US-Physiker Arpad Elo benannt, nicht zu verwechseln mit Eero Elo; das ist ein finnischer Eishockeyspieler. All das zu sammeln, war ein echter Akt – aber bitte nicht denken, der Autor habe diesen Artikel unbekleidet geschrieben. Akt ist nämlich auch so ein Wort, das es gleich mehrfach in sich hat. Georg Spindler

