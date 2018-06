Anzeige

Fasse dich kurz! Das stand früher an der Wand der Telefonzellen. Heute beherzigen den Rat die unzähligen Whatsapp-Junkies, die heute sogar an einer eigenen Krankheit, der „Whatsappitis“, leiden. (Neuerdings ist das eine Sehnenscheidenentzündung am vielstrapazierten Daumen.) Sie fassen sich so kurz, dass sie eine eigene Terminologie der Smartphone-Abkürzungen entwickelt haben. Davon ist tatsächlich schon ein Teil in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. So wissen inzwischen auch Menschen über 30, sofern sie halbwegs computeraffin sind, was BTW (by the way – übrigens), 4U (for you – für dich), LG (liebe Grüße), IMO (in my opinion – meiner Meinung nach), ja sogar was FAQ heißt, nämlich frequently asked questions, also häufig gestellte Fragen. So weit, so gut – oder schlecht. Daneben gibt es aber eine schier unübersehbare Flut abenteuerlicher Abkürzungen und Akronyme, die nur eingeweihten Junkies vertraut sind, die sie aber notfalls auch in einschlägigen Listen nachschauen können. So heißt etwa 2L8 too late (zu spät), CU see you (wir sehen uns) und ASAP as soon as possible (baldmöglichst). Aber können Sie sich Liebesbriefe vorstellen, bei denen HDL (hab dich lieb) mit IDA (ich dich auch) beantwortet wird? Und wer sein Amüsement mit Roflol (rolling on the floor laughing out loud = laut lachend auf dem Boden rollend) ausdrückt, der hat doch IMO (meiner Meinung nach) SERA (sowieso ein Rad ab). Waltraud Brunst