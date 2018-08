Nicht zuletzt kennt man sie aus alten Hollywood-Filmen: An ihren recht schlanken Steuerrädern sitzen dann kantige Typen mit Hüten, also Männer, und Frauen mit entsprechenden oder anderen, stets luftig gewickelten Kopfbedeckungen sitzen bevorzugt daneben oder auch auf der Rückbank. Und um sie alle herum glänzt es, dass es eine Pracht ist. Denn mächtig viel Chrom, natürlich blank poliert, ist das besondere Kennzeichen der früher hierzulande gern als „Ami-Schlitten“ apostrophierten Fahrzeuge. Wer je als Junge (oder Mädchen) Auto-Quartett gespielt hat auf jene besondere Weise, dass die jeweils höchste Kennzahl (PS, Motorgröße in Kubikzentimetern oder was immer) die Gegner aussticht, weiß noch mehr über diese Autos zu sagen – zum Beispiel, dass der Cadillac Eldorado bei der Kubikzahl nahezu unschlagbar gewesen ist.

Da muss es nicht verwundern, wenn der im Jahr 2011 verstorbene US-Künstler John Chamberlain nicht zuletzt ausrangierte Cadillacs benutzte, um besondere, auf den sogenannten Amerikanischen Traum anspielende Skulpturen zu schaffen. Wer sich dafür interessiert, ist ab kommenden Sonntag und dann bis zum 21. Oktober im Ludwig Museum Koblenz an der richtigen Adresse; es zeigt rund 80 Werke des Vertreters der Pop Art. Dass jene Kunstrichtung im Allgemeinen wie die Chamberlains im Besonderen durchaus kritische Untertöne besaß, sieht man hier ebenfalls. Eines von Chamberlains bevorzugten Arbeitsgeräten war nämlich die Schrottpresse, mit der er die dann weiterverwendeten Autoteile zunächst einmal gründlich bearbeitet hat. Schon denkbar, dass ihn viele heutige Zivilisationskritiker sowie Vordenker künftiger Mobilität gerade deshalb als noch hochaktuell begreifen werden. Thomas Groß

