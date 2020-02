Mondsüchtig

Wer in diesen Tagen seinen Nachbarn dabei beobachtet, wie er zu nächtlicher Stunde sein Smartphone im Mondschein in den Himmel hält, muss sich keine Sorgen über dessen Geisteszustand machen. Er will wahrscheinlich einfach nur das neue Lied von Pearl Jam hören. Zur Veröffentlichung ihres Songs „Superblood Wolfmoon“ haben sich die amerikanischen Grunge-Ikonen etwas Besonderes einfallen lassen. Nur wer sein Mobiltelefon mit einer speziellen App auf den Erdtrabanten richtet, kann das Stück abspielen. Erst am Freitag kann man es auf den einschlägigen Plattformen anhören.

Die legendäre Rock-Band aus Seattle greift damit ein seit Jahrhunderten gängiges Motiv in der Kunst auf. Die Faszination des Mondes ist uralt und dennoch lebendig geblieben. Das liegt vor allem an seinen mysteriösen Eigenschaften: Der Mond spendet Licht in der Nacht, das nicht sein eigenes ist. Er verändert andauernd Größe, Farbe und Form, er kann Ozeane schrumpfen lassen und Fluten herbeiführen.

1819 porträtierte Caspar David Friedrich „Zwei Männer in Betrachtung des Mondes“ – die Ikone der romantischen Malerei. In Musik, Kino und Literatur finden sich viele weitere Beispiele: Beethovens „Mondscheinsonate“ genießt Weltruf, und Pink Floyd widmeten 1973 gleich eine ganze Platte der dunklen Seite des Erdbegleiters (und des Menschen) – ihren Klassiker „Dark Side Of The Moon“.

Pearl Jam befinden sich mit ihrer Mondsucht also in illustrer Gesellschaft. Nur ihr neues Lied konnten wir trotz einiger Versuche bisher leider nicht hören. Meistens nämlich versteckte sich der Mond hinter dichten Wolken… Alexander Müller

