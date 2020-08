Nach dem Schlusspfiff

Jon Moss hat keinen Sprachfehler, sondern (very britischen) Humor. Denn der gute Mann hat seinen Plattenladen in Leeds „The Vinyl Whistle“ genannt. Was witzig ist, weil es auf „Final Whistle“ (Schlusspfiff) anspielt und der frühere Lehrer als Elite-Fußball-Referee in der Premier League vermutlich etwas mehr verdient als mit dem Verkauf von Schallplatten. Immerhin: Anders als im Schiedsrichterwesen gibt es im Musikgeschäft keine Fitness- und Augentests, um weiter arbeiten zu dürfen. Schon gar nicht im eigenen.

Wenn es beim bald 50-Jährigen irgendwann nicht mehr für das Profigeschäft reichen sollte, kann er ja Alternativen suchen. Statt Topfußballer resolut nach seiner Pfeife tanzen zu lassen – 2019 zeigte Moss sogar seinem Ex-Schüler und Liverpool-Star James Milner ganz humorlos die Rote Karte –, könnte er seine salomonischen Dienste Musik-Profis anbieten.

Die fußballverrückten Gallagher-Brüder zum Beispiel bräuchten mindestens einen Mediator, damit ihre Band Oasis wieder an den Start gehen und Noel Songs für Liam schreiben kann. Potenziell explosiven Paarungen wie Jagger/Richards (Rolling Stones), Townshend/Daltrey (The Who), die Libertines oder Axl Rose und der Rest von Guns N’ Roses wäre eigentlich ständig ein Ringrichter zu empfehlen. Aber da hechelt man vielleicht doch lieber so lange es geht den Sprintern aus der englischen Topliga hinterher – da gibt es wenigstens Regeln, feste Anstoßzeiten und zur Not Verstärkung durch Assistenten oder Videos. Jörg-Peter Klotz

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.08.2020