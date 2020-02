Nächster Halt, zweiter Stock

Aufzugfahren, ältere Leser erinnern sich, war früher eine einfache Sache. Man steuerte den Lift an, stellte sich davor und betätigte den Holknopf. So wie weiland Steve McQueen, 1974 als wackerer Feuerwehrmann in „Flammendes Inferno“. Dann hat man gewartet, bis sich die Schiebetür öffnet. Eingestiegen. Stockwerk gedrückt. Fertig. Aber das war das analoge Zeitalter. Heute geht’s unter einer Keycard, einer Art digitalem Schlüssel, nicht mehr. Oder man braucht einen Pincode, wo auf einem elektronischen Display eine Ziffernfolge eingetippt werden muss, ehe man die avisierte Etage auswählt.

So ein Transportnadelöhr gilt es zu überwinden, will man auf der Berlinale ins Pressezentrum im 2. Stock. Leichter gesagt als getan. Das System birgt Tücken. Wo steht die Nummer? Wo das Stockwerk? Welcher der vier Aufzüge? Da sind selbst die freundlichen Lifthelfer und -helferinnen gerne überfordert. „Oh, vertippt!“ oder „Eine Störung. Ein Augenblick bitte!“ Manchmal rauscht man gar gleich rauf in den 18ten – „Error! Error!“ –, wo der Flugzeug- und Bahntechnikhersteller Bombardier – böse ist, wer Böses denkt – Mieter ist. Gefangen. Etwa mit dem jovialen Portugiesen, der einen gefühlt zum 20. Jahr in Folge fragt, ob man die portugiesische Aktrice Maria de Medeiros kennt – die aus „Pulp Fiction“. Egal welche Antwort, der Kollege strahlt: „Eine sehr, sehr gute Freundin von mir...“

Warum also nicht das Stiegenhaus benutzen? Ist ohnehin gesünder. Im Prinzip vollkommen richtig. Doch die Treppe ist nur als Fluchtweg gedacht, kann von außen nicht betreten werden. Dennoch kommt sie vielfach zum Einsatz. Für Fluchten anderer Art – etwa vor der australischen Kollegin... Gebhard Hölzl

