Naidoo wieder gegen Rechts

Für die inzwischen nicht wenigen Menschen, die Xavier Naidoo ernsthaft für einen Rechtsextremen oder sogar Antisemiten halten, wird es sich verwirrend anhören: Der Mannheimer singt, wie er es um die Jahrtausendwende häufiger getan hat, wieder gegen Rechts. Vor kurzem hat der Hamburger Rapper Samy Deluxe ein Video aus seiner „MTV Unplugged“-Show veröffentlicht, die Ende August auf Sendung gehen soll. Darin findet sich das afrodeutsche Musikprojekt Brothers Keepers in kleiner Besetzung noch einmal zusammen, um seinen kämpferischen, antirassistischen Hit „Adriano (Letzte Warnung)“ aus dem Jahr 2001 in einer textlich leicht aktualisierten Version wieder aufleben zu lassen. Mit von der Partie sind alte Mitstreiter wie der Heidelberger Hip-Hop-Pionier Torch, Afrob und der Beginner Denyo sowie Megaloh als Neuzugang – und Naidoo.

Der Mannheimer geht wie damals im ikonischen Video in zentraler Rolle vorweg – als Sänger des leicht unbeholfen formulierten Refrains. Noch etwas energischer als vor 17 Jahren schmettert er den Gesinnungsgenossen der Dessauer Mörder des Mosambikaners Alberto Adriano (1960-2000) entgegen: „Dies ist so was wie eine letzte Warnung, denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Wir fall’n dort ein, wo ihr auffallt, gebieten eurer braunen Scheiße endlich Aufhalt.“ Und so weiter. Dahinter steckt keine Gesinnungsrolle rückwärts. Denn trotz seiner teilweise irrwitzigen Ausflüge in die Politik der letzten Jahre hat sich Naidoos Grundhaltung nicht verändert – auch wenn er mitunter einen anderen Anschein erweckt.

Politische Kategorien wie Rechts oder Links waren ihm immer egal. Leider so egal, dass es ihn offensichtlich wenig schert, wer was mit seinen Aktionen oder Äußerungen anstellt. Selbst, wenn es brandgefährlich war. Aber Naidoo geht es vor allem um Oben und Unten, sprich die Beziehung zu Gott oder die von Jesus propagierte Nächstenliebe. Von daher muss er geradezu zwangsläufig gegen rechtsextreme Gewalt singen. Jörg-Peter Klotz

