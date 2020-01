Namentlich

Der Name, um den es hier geht, ist die englische Entsprechung zum hierzulande geläufigen Jakob. Und dieser bezeichnet bekanntlich auch eine große biblische Figur, nämlich jene, die sich bei der Geburt an den Fersen des Bruders festhält und sich später den väterlichen Segen von Isaak erschleicht. Immerhin wusste Bruder Esau von seinen Ambitionen, hat sich aber für ein Linsengericht sein Erstgeborenenrecht abkaufen lassen, wie man sich vielleicht erinnert. So bescheiden war man einmal, so bescheiden waren jedenfalls einige vor längst vergangener Zeit. Dass der Name auch vom Schutz Gottes zeugen soll und „Nachkömmling“ bedeutet, ist ebenfalls dem Buch der Bücher geschuldet und sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Weil wir aber schon dabei sind: Nur weil „Jakob“ im Englischen der Namensform „James“ entspricht, nur deshalb können die sich von James II. herleitenden historischen Thronanwärter aus dem Hause Stuart „Jakobiten“ genannt werden. Es ist in unserem Zusammenhang zudem von Belang, dass „Jamie“ zwar als weibliche Form von „James“ fungieren kann, aber auch auf Männer Anwendung findet. Eine Geheimagentin namens Jamie Bond wäre also unzureichend definiert. Darum geht es nämlich, um Gründe, warum der populäre britische Agent James Bond 007 männlich ist und bleiben muss, wie Filmproduzentin Barbara Broccoli in einem Interview bekräftigt hat. Manches, so sieht man hier, ist, wie es immer war, und es soll ewig so bleiben. Das hat beinahe schon eine biblische Dimension. Schön – oder? Über die Möglichkeit einer Jackie Bond wäre allenfalls später noch mal nachzudenken. Thomas Groß

