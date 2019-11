Ein auffälliger Körperteil ist die mitten im Gesicht aufragende Nase gewiss. Manche davon stechen geradezu ins Auge, wie man sagt. Und naturgemäß gilt das vor allem für die großen, nicht immer wohlgeformten, die man zuweilen „Zinken“ nennt. Auch das Wort „Riechkolben“ ist jedenfalls umgangssprachlich geläufig, hingegen scheint es nur ein Gerücht zu sein, dass in Zeiten eines deutschen Sprachpurismus versucht worden sei, statt dem angeblich aus dem Lateinischen namentlich abgeleiteten Riechorgan einen „Gesichtserker“ zu etablieren. Die Nase brachte es auch zu literarischen Ehren: Nikolai Gogol hat ihr eine gleichnamige absurde Erzählung gewidmet, in der sich eine solche selbstständig macht. Wilhelm Hauff schrieb über einen „Zwerg Nase“ ein bekanntes Kunstmärchen.

Eine mit den Meerkatzen verwandte Art wurde „Nasenaffe“ getauft, weil sie – was wohl? – auffällig große, knollige Nasen hat. Und auch bei Fischen, was nicht unbedingt nahe liegt, fand man solche oder erinnerte sich jedenfalls an sie angesichts der wulstigen Lippen eines karpfenartigen Wesens. Deshalb heißt die Art „Nase“. Weil sie als gefährdet gilt und in Teilen Deutschlands kaum mehr vorkommt, wurde sie jetzt zum „Fisch des Jahres 2020“ ernannt, wie das Bundesamt für Naturschutz mitteilt. Die Deutsche Presse-Agentur schreibt, die Nase könne „bis zu 50 Zentimeter groß und bis zu zwei Kilogramm schwer werden“ – der Fisch wohlgemerkt, das Riechorgan indessen kaum. Thomas Groß

