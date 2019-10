Neue Freiheit

Fett- und zuckerfreie Nahrungsmittel haben schon lange ihre Existenzberechtigung. Alkoholfreies Bier ist deutlich trinkbarer und damit gefragter geworden. Bei unprozentigem Wein oder Sekt hapert es noch – für gehobenen Traubensaft zu noch gehobeneren Preisen gibt es nur einen überschaubaren Markt. Trotzdem wird in den USA gerade der Trend „sober curious“ ausgerufen, was in etwa „neugierig auf nüchtern“ bedeuten soll. Er manifestiert sich darin, dass nach erfolglosen Versuchen mit Whiskey nun andere eigentliche hochprozentige Getränke alkoholfrei auf den Markt drängen. Gin, vor allem. Das macht für „jungfräuliche“ Cocktails Sinn.

Aber ansonsten? Ohne Rausch verherrlichen oder Sucht verharmlosen zu wollen, aber härtere Drinks nehmen doch nur wenige aufgrund des köstlichen Geschmacks zu sich. Was kommt danach – nikotinfreie Zigaretten? Gar keine so schlechte Idee. Ganz im Gegensatz zu inhaltsleerer Literatur, gefälliger Kunst oder keimfreier Popmusik. Aber davon gibt’s ja reichlich in Cocktail-Bars namens „Buchmesse“ oder „Formatradio“. Jörg-Peter Klotz

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.10.2019