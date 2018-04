Neues aus dem Tierreich

Der Hundehalter lächelt ratlos verlegen. „Ach, ist der süß“, sagt die Spaziergängerin mit Blick auf Hund und Herrchen und fragt (ernsthaft!): „Eine Rüdin?“ Was will man da sagen? „Äh ja, nein, äh also kein Rüde, eine Hündin, also ein Weibchen!“ Hat die Diskussion um Geschlechtergerechtigkeit, die sogenannte „Gender-Debatte“ Männlein und Weiblein jetzt vollends den Verstand geraubt? Ein

...

Sie sehen 44% der insgesamt 903 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.04.2018