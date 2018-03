Nicht ganz korrekt

Anzeige

Immerzu korrekt zu sein, wer schafft das schon? Und dabei spielt es nicht einmal eine Rolle, ob man nun noch ganz traditionell an jene Menschen denkt, die Zustimmung nur knapp mit der Aussage „das ist korrekt“ signalisierten – Menschen, man rufe sich das Bild in Erinnerung, mit Krawatte, akkurat gescheitelt und mit einer Haltung, als hätten sie ein Stahllineal im Rücken. Drückt dieses „das ist korrekt“ nicht selbst schon so viel Distanz aus, dass man solche Menschen kaum noch als (direktes) Gegenüber wahrzunehmen vermag? Da wir so darüber schreiben, wird uns natürlich bewusst, dass es zumal heute nicht mehr ganz „korrekt“ erscheinen kann, hier nur wieder einen männlichen Korrektheitstypus im traditionellen Sinn in Erinnerung gerufen und zur Sprache gebracht zu haben.

Es gab und gibt natürlich auch entsprechende Frauen. Aber glücklicherweise wurde ja schon eingangs die besondere Schwierigkeit fortwährender Korrektheit betont. Dass diese ganze noch relativ junge (politische) Korrektheit und die Weise, wie damit verfahren wird, zuweilen an ideologische Verbohrtheit grenzt, sei nur am Rande als bescheidene persönliche Meinung vorgetragen. Und es sei uns nachgesehen, dass kein Versuch unternommen wird, ein zeitgemäßes weibliches Pendant zum genannten männlichen Korrektheitstyp zu entwerfen. Die Gefahr, unkorrekt danebenzugreifen und Klischees zu bedienen, hemmt doch zu sehr die Fantasie. Thomas Groß