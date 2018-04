Niveaufragen

Anzeige

Einer der großen Alten der Theaterkritik, Friedrich Luft, hat öfter gesagt und geschrieben, er habe sich im Theater ganz gut unterhalten, wenn auch unter Niveau. Man muss, um daran zu erinnern, nun nicht gleich die Debatte über Stellenwert, Aufgabe und Zukunft des Sprechtheaters weiterführen – inwieweit es noch echte Wortkunst zu sein vermag und sich auf das Malen von Seelenlandschaften versteht, was ja nicht nur, sagen wir: Theaterfreunde in München und Berlin bewegt. Die Sache mit dem Niveau ist wie so vieles andere schon auch Ansichtssache.

Über Geschmack lässt sich, angeblich, ebenfalls streiten – oder gerade nicht, weil ein Streit ohnedies nichts einbrächte. So auch mit dem Niveau. Lachen unter diesem? Eher nicht mit uns, aber über Louis de Funès durchaus, über Dieter Hallervorden weniger, dafür wieder über die „Sch’tis“. Findet sich noch irgendwo das Dialog-Niveau eines Ernst Lubitsch oder Billy Wilder, der genaue Blick eines Jacques Tati? Wohl allenfalls ansatzweise, aber soll man deswegen verzweifeln?

Und Otto? Mal so, mal so. Die alte Sache mit dem gespielten Quiz ist gar nicht übel, oder? Frage also: Wie heißt dieser Vogel? (man stelle sich Gezwitscher oder eine Abbildung vor). Antwort: Äh…, Hansi…, nein?, ach so: Sie meinen den Nachnamen … – Aber klar, alles Ansichtssache. Thomas Groß