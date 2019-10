Vom klugen Voltaire stammt die sprichwörtlich gewordene Einschätzung, wonach „das Bessere der Feind des Guten“ sei. Man mag daraus folgern, dass besser gleich nach dem Besseren, gar Besten zu streben sei; das wirkte indes unbescheiden, weshalb es ratsam scheint, sich (zunächst) mit Gutem zu begnügen – zumal ja alles viel schlechter sein und kommen könnte. Vielleicht hat es solche Gründe, weshalb eine umgangssprachliche Abschiedsformel lautet: „Mach’s gut!“ Dass diese auch in offiziellen Kundengesprächen gebräuchlich ist, in der distanzierteren Form „Machen Sie’s gut“, haben wir übrigens erst jetzt erfahren. Aber so oder so bleibt dabei zumeist unklar, um was es sich näher handeln soll. An und für sich gesehen ist gegen die Empfehlung, sagen wir: Anforderungen des Lebens gut zu bewältigen, freilich nichts einzuwenden. Der Imperativ „Mach oder gib nur das Beste“ wirkte dagegen aufdringlich. Als freundlicher Wunsch kommt des guten Feind aber gerade recht. Zum Wochenende allen Lesern also nur das Beste! Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.10.2019