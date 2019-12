Nur erfunden?

Muss einer selbst in Armut leben oder gelebt haben, um über Armut zu schreiben? Muss er (oder sie) unglücklich verheiratet sein (oder gewesen sein), um von unglücklichen Ehen zu erzählen? Was die Literatur angeht, so werden solche Fragen zumeist verneint: Man muss es nicht, muss aber beobachten können, Einfühlungsvermögen haben, überhaupt feinfühlig sein und mit Sprache umgehen können, dann ist es durchaus möglich, dass ein entsprechender Text gelingt. Dennoch könnten beispielsweise dem großen russischen Realisten Leo Tolstoi auch deshalb seine Eifersuchtserzählung „Die Kreutzersonate“ sowie der Ehebruch-roman „Anna Karenina“ so gut gelungen sein, weil er selbst ein eher komplizierter Charakter war und auch deswegen eine nicht unproblematische Ehe führte.

Aber würden die Eingangsfragen bejaht, so könnte es entsprechend kaum historische Romane geben. Walter Scott schrieb im 19. Jahrhundert ebenso wie Victor Hugo sehr überzeugend über das Mittelalter. Der deutsche Autor Wolfgang Hildesheimer verfasste eine vorgebliche Romanbiografie über einen Charakter aus dem 18. Jahrhundert, die nicht nur des Zeitkolorits wegen glaubwürdig wirkte; viele Leser von „Marbot“ waren überzeugt, der fiktive Hauptcharakter habe wirklich gelebt. Was sind dagegen schon Weihnachtsplätzchen? Im Interview mit einer großen Wochenzeitung hat der Musiker Rolf Zuckowski, der mit dem Kinderlied „In der Weihnachtsbäckerei“ weithin bekannt wurde, eingeräumt, selbst noch nie Weihnachtsgebäck zubereitet zu haben. Na und? Thomas Groß

