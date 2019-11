Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die herrlich aus der Zeit gefallen wirken und deshalb immer mal wieder weithin Aufmerksamkeit finden. Lokale Traditionen zum Beispiel, manche werden „Immaterielles Kulturerbe“, andere vielleicht dies, aber vor allem eine touristische Attraktion. Was verbindet man mit Oberammergau? Alpen vielleicht, aber womöglich mehr noch die Passionsspiele, die alle zehn Jahre im Ort im Landkreis Garmisch-Partenkirchen veranstaltet werden. Vielleicht tragen sie dazu bei, dass ganz im Hier und Heute verhaftete Zeitgenossen beim Wort „Passion“ nicht eine englische Lautung im Ohr oder den Duft eines Parfums in der Nase haben, sondern an Ursprünge christlicher Religion denken. In den Verlautbarungen der Passionsspiele, von denen es gerade in der Zeit, wo sie Pause haben und in Erinnerung gehalten werden müssen, einige gibt – in diesen Mitteilungen versteht man sich indes besonders auf praktische, menschliche Aspekte.

So wurde jetzt auf die „Kreuzigungsprobe“ eines neuen Jesus-Darstellers hingewiesen. Es sei – soll man sich wundern? – das erste Mal gewesen, dass er ans Kreuz gehangen wurde. Es war aber nötig, um die Fußstützen am Kreuz und die Fixierung für die Handgelenke auf seine Größe auszurichten. Und was sagt der Mann dazu? Er sei überrascht gewesen, er habe sich seine Lage höher vorgestellt. Aha. Wäre man in einem Sketch von Loriot, hätte derjenige, der das hört, gesagt: Ach was! Die nächsten Passionsspiele beginnen übrigens im Mai 2020 – und die Hängeprobe des zweiten Jesus-Darstellers folgt erst noch. Thomas Groß

