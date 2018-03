Oh Heimatland

Anzeige

Manch einer erinnert sich wohl noch an jenen österreichischen Schauspieler, der unter dem Namen Adrian Hoven in den 1950er Jahren über das Medium Kinoleinwand Mädchenherzen zum Schmelzen brachte. Es war die hohe Zeit der beliebten Heimatfilme, die beispielsweise vom „Schwarzwaldmädel“, von „Kaiserjägern“ oder über die „Mädchenjahre einer Königin“ berichteten. Schmachtfetzen waren Hovens Metier, in dem der „Kino-Naturbursche“ – so der „Der Spiegel“ 1981 in seinem Nachruf – zur Höchstform auflief.

Wenn nicht alles täuscht, stehen die Chancen für eine Renaissance des Genres Heimatfilm nicht schlecht: Immerhin will der bayerische Ministerpräsident auf Abruf in einer „Groko“ wohl nur dann unser aller Innenminister werden, wenn er sich auch um die Heimat, um Heimatgefühle und überhaupt um alles Heimelige kümmern darf. Und wo wäre das besser aufgehoben und am anschaulichsten zu genießen, wenn nicht im Kino, beispielsweise bei einer Neuinszenierung des 1955er-Klassikers „Ich denke oft an Piroschka“?

Auf Seehofer als unserem künftigen obersten Hüter der Heimat könnten freilich noch ganz andere Aufgaben als nur der Besuch von Heimatfilm-Premieren zukommen. Glaubt man jüngsten Studien und dem ausgehandelten Koalitionsvertrag, lautet das Motto erdverbundener Politik demnächst „Heimat mit Zukunft“. Dabei gilt es vor allem, die Landflucht zu stoppen, den Dörflern das Gefühl zu nehmen, sie gehörten zum abgehängten Teil der Bevölkerung. Seehofer als Heimatminister könnte dann ins Feld führen, mit dem Slogan „Stadtluft macht frei“ sei es seit den diversen Dieselskandälchen ja auch nicht mehr weit her. Das passende Motto wäre dann wohl: „Bleibe im Land und nähre dich redlich.“ Harald Sawatzki