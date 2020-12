Ohrzwicker und Augenweide

Wer ein gewisses Alter erreicht hat, für den sind die Werbeträger von früher wie alte Bekannte. In den Kindertagen des Fernsehens zählten sie zur erweiterten Familie: Klementine, die forsche Klempnerin und Waschmittelexpertin mit der weißen Latzhose. Oder der nette, stets korrekt gekleidete Marketingmann, der mit „Da weiß man, was man hat“ ein anderes Reinigungsmittel anpries. Und der noch seriösere Kaffee-Mann, der wie ein Kolonialherr mit schwarzem Anzug und Melone Plantagen in Afrika besuchte und die Qualität der Bohnen lobte.

Heute dagegen geht einem vor allem die Rundfunkwerbung auf den Wecker. In der Suche nach akustisch einprägsamen Jingles produzieren findige PR-Strategen nervige Ohrenzwicker. Zu jeder vollen Stunde säuseln im Radio sanfte Damenstimmen einen klebrig-süßen Choral auf das Glaserhandwerk. Oder ein schwäbisches Mantra beschwört hypnotisch die Vorzüge einer Müslisorte. Noch schlimmer: der Hilferuf eines offensichtlich in finanziellen Nöten steckenden Marktschreiers nach einem Kreditanbieter. Nicht zu vergessen die quengelige Kinderstimme, die uns kreischend dazu auffordert, in einen bestimmten Supermarkt zu gehen. „Dann geh’ doch dahin, wo der Pfeffer wächst“, möchte man dem vorlauten Dreikäsehoch entgegenrufen. Da erinnern wir uns doch lieber an gute, alte Fernsehzeiten, als wir mit großen Augen die TV-Werbung für eine Seife namens Fa betrachteten. Es war der Spot mit der ersten nackten Werbe-Frau. Unsist natürlich die Musik von Klaus Doldinger nachhaltig im Gedächtnis geblieben… Georg Spindler

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020