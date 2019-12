Ordnung im All

Für das große Ganze, das alles umfasst und übersteigt, den unendlichen Raum, die unendlichen Weiten, wie es am Anfang von „Raumschiff Enterprise“ immer hieß; für Sonne, Mond und Sterne, die am Himmel prangen und die liebe Erde gleich dazu – für all das gibt es ja verschiedene Begriffe: Vom Weltall oder nur All ist die Rede, vom Universum oder auch zuweilen noch vom Kosmos – eine Bezeichnung, die besonders im alten Ostblock geläufig war, wo es in allem ein Gegengewicht zum angeblich imperialistischen Westen zu setzen galt.

Also flogen russische beziehungsweise sowjetische Kosmonauten durch den Kosmos, während amerikanische Astronauten durchs Weltall reisten. Trotzdem war klar, dass es um dieselbe Sache ging, in der man sich gegenseitig Konkurrenz machte. „Kosmos“ klingt freilich optimistischer, weil das Wort, vom griechischen Ursprung her, voraussetzt, dass dort oben insgesamt Ordnung herrscht und nicht im Gegenteil Chaos.

Der bekannte „Weltraumschrott“, der funktions- und steuerlos um die Erde kreist, Reste alter Weltraummissionen und Satelliten, stellt die Vorherrschaft der Ordnung freilich sehr infrage. Gut dass die Raumfahrtorganisation Esa, wie auch diese Zeitung berichtet hat, sich der Sache nun annehmen und oben nach dem Rechten sehen will. Sie werde eine Art „Müllwagen“ ins All schicken, hieß es. Wenn die Mission gelingt, kann mit einigem Recht wieder vom Kosmos die Rede sein – wenigstens eine Zeit lang, wie jeder weiß, der mit Aufräumen seine eigenen Erfahrungen gemacht hat. Thomas Groß

