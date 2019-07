Pferdeschutz?

In diesen Zeiten wird ja bekanntermaßen viel geredet: Mehr Gerechtigkeit. Mehr Klimaschutz. Mehr Tierschutz. Da kommt unweigerlich irgendwann die Frage auf, was eigentlich mit der klassischen Musik und Tierschutz ist. Gerade Streicher sollten sich dieser Frage langsam stellen – sind sie es doch, die täglich tausende Pferdehaare spielend zweckentfremden.

Eine solche Diskussion mit einem Berufsgeiger zu führen, mag schnell amüsant werden. So geschehen vor einigen Tagen auf einer Feier im Freundeskreis. Was tut der Geiger, der Bratschist oder der Cellist (auch weibliche Musiker sind hier ausdrücklich angesprochen) für den Tierschutz – und gegen den massenhaften Missbrauch von Pferdehaaren auf ihren Bögen? Nun, so viel sei vorweggenommen: Eine wirkliche Antwort haben wir tatsächlich – wen überrascht es? – nicht gefunden.

Stattdessen driftete die Diskussion, die eigentlich um Geiger, Bratschisten und Cellisten gehen sollte, recht bald auf einen Berufszweig ab, der in der öffentlichen Wahrnehmung kaum vorhanden ist: den Streichinstrumentenbogenpferdeschweifhaarzüchter. Den was?, wäre die wohl logische Frage, etwa von Mitspielern bei „Stadt, Land, Fluss“. Aber irgendwo müssen sie ja herkommen, die Haare der männlichen Pferde für den Bogen (der weibliche Schweif ist aufgrund der Anatomie des Tiers dafür übrigens nicht geeignet). Warum also kein professionelles Geschäft daraus machen? Für „Stadt, Land, Fluss“ hat die Diskussion jedenfalls einen neuen Beruf gefunden – was aber den Tierschutz im Musikgeschäft angeht, müssen wir uns die Tage noch einmal zusammensetzen. Mal schauen, was sich daraus dann ergibt … Sebastian Koch

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019