Zu den Lesern des philosophischen Jubilars Hegel zählte auch der 1885 in Ludwigshafen geborene Denker Ernst Bloch. Der oft als „Philosoph der Hoffnung“ apostrophierte Bloch widmete der Auseinandersetzung mit Hegel unter anderem sein Buch „Subjekt-Objekt“; und in einer schönen Formulierung seiner „Tübinger Einleitung in die Philosophie“ zeigte er gewissermaßen auf, warum die gesamte, auch Hegel umfassende idealistische Epoche des Denkens der Jahrzehnte um 1800 sich als bleibende Inspiration erweisen konnte: „Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst“,schrieb Bloch.

Vom großen Anreger Immanuel Kant rührt die Einsicht her, wonach „das: Ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können“. Das Bewusstsein seiner selbst gibt also allem Denken und Verstehen des Subjekts erst eine Grundlage – doch näherhin betrachtet fehlt dem Ich gleichsam die Basis, weil es sich seiner selbst zwar unmittelbar gewiss ist, aber eben nicht selbst in diesem Bewusstsein begründen kann. Diese Schwierigkeit machte dann Johann Gottlieb Fichte zum Ausgangspunkt seines Denkens; bei Ernst Bloch kehrt sie wieder in der Formulierung „ich habe mich nicht“. Was der deutsche Idealismus dann insgesamt bedenkt, ist gleichsam das Werden, von dem Bloch mit tröstlich wirkender Konsequenz spricht. Und die Perspektive des gemeinschaftlichen Wir ist es vor allem, die dabei Hegel denkend in den Blick nimmt.

Das alles ist durchaus Ausdruck gedanklicher Anstrengung, eine bloße Kopfgeburt ist es indes nicht. Um das einzusehen, mag man sich nur vergegenwärtigen, dass Selbstzweifel auch die Weltorientierung beeinträchtigen können und umgekehrt veränderte Weltbilder auch die Bilder vom Ich. Die Orientierung in der Welt ist nicht so gewiss, wie viele meinen oder hoffen mögen; ohne Zweifel durchs Leben zu gehen, ist nicht unbedingt ein Ausdruck von Intelligenz und Einsichtsvermögen. Die Philosophie aber gibt einem Mittel an die Hand, um mit dieser Unsicherheit umzugehen – und das gilt heute nicht viel anders als früher. Thomas Groß

