Plopp und Staunen

Regentropfen, die ans Fenster klopfen – sie ploppen symbolträchtig in Liedern (wie von Max Raabe), aber auch in Gedichten. Das Aufprallen der mal kugelrunden, dann wieder spitzigen Flüssigkeitskörper, die trotz Miniformat unser Ohr betören, faszinieren auch Komponisten – vor allem solche, die (Alltags-)Geräusche kreativ als Urstoff von Musik nutzen. Freilich plätschern beim „Plopp-plopp-plopp“ eines undichten Wasserhahns keineswegs Assoziationen an Händels wunderbare Wassermusik. Im Gegenteil.

Denn steter Tropfen höhlt nicht nur den Stein, sondern raubt den Schlaf. Dies inspirierte jene britische Ingenieurwissenschaftler, die (wie berichtet) das „Plopp-Geheimnis“ lösten, indem sie herausfanden, dass bei der Tropfen-Landung eine kleine Blase mit dem allseits bekannten Knall-Geräusch zerplatzt. Eigentlich ganz schön erstaunlich, dass ein winziger Luftikus akustisch eine derartige Vehemenz entwickelt! Und die vermag fast in den Wahnsinn zu treiben, wie jeder weiß, der sich schon im Bett wälzte: weil aus einem nicht schließenden Hahn tropfendes Nass selbst unterm Kopfkissen unüberhörbar ist. Ach, wie solcherart Stakkato nervt!

Dennoch gebührt dem enträtselten „Plopp“ ein staunendes „Wow“. Denn schließlich beschert es uns die Erkenntnis: Wenn das Luftbläschen eines einzigen Regentropfens bereits dazu in der Lage ist, sich Gehör zu verschaffen, liegt nahe, dass ein Wasserfall (gemäß Dezibelmessung) mindestens so lautstark tost wie ein vorbei donnernder Lastwagen. Waltraud Kirsch-Mayer