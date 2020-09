Politische Hilfe

Es wird gemeinhin bemängelt, hierzulande würde man sich (zu) vieles von den Amerikanern abschauen. Fast Food, Anglizismen, Technik und mehr. Nun, Gott sei dank sind wir noch nicht so weit, uns den amerikanischen Politikstil abzuschauen. Sicher, einige sagen jetzt: Hiesige Politiker seien auf einem ähnlichen Niveau wie im Land der (un)begrenzten Möglichkeiten. Dem ist nicht so. Ganz und gar nicht.

Das hat auch das erste TV-Duell des Präsidentschaftswahlkampfes gezeigt. Dabei hatte man fast Furcht, die Duellanten würden den „Kampf“ wörtlich nehmen und mit Fäusten aufeinanderlosgehen. So weit kam es (noch) nicht. Als aber Herausforderer Joe Biden seinem Kontrahenten Donald Trump in bester Trump-Manier etwas ordinär zurief „Will you shut up, Man?“ (wir übersetzen das frei und so salonfähig wie möglich: „Können Sie mal die Klappe halten?“), fühlte sich mancher wohl sogar an die deutsche Politik der 1980er Jahre erinnert: „Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch“, rief am 18. Oktober 1984 Joschka Fischer Parlamentsvizepräsident Richard Stücklen zu.

Haben sich die Amerikaner da etwas aus der deutschen Politik abgeschaut? Nun, Fischer bat einen Tag später um Entschuldigung, und auch seine spätere Karriere lässt ja hoffen: Wenn es auch der künftigen Seriosität der US-Politik hilft, haben wir diese Hilfe gerne geleistet. Sebastian Koch

