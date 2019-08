Quentins Quote

Quentin Tarantinos neuer Film „Once Upon A Time In Hollywood“ ist wie immer gut besucht. Mehr als eine halbe Million Zuschauer allein in Deutschland belegen, wie viel Vertrauensvorschuss der Status als Kultregisseur mit sich bringt. Dass sein Hollywood-Märchen die meiste Zeit wie ein Zigarrettenwerbespot mit Überlänge und Brad Pitt als Marlboro-Mann daherkommt, bis das Ganze im typischen Gewaltexzess endet – geschenkt. Es hätte viel schlimmer kommen können. Denn neben ikonischen Meisterwerken wie „Pulp Fiction“, „Inglourious Basterds“, „Kill Bill 2“ hat der Regie-Superstar trotz ständiger Superstarbesetzung und genialem Blick für Postermomente auch weniger Fabulöses fabriziert: den dramaturgisch kaum zumutbaren „Death Proof“, das überdrehte Kung-Fu-Geflatter „Kill Bill 1“ oder den fast tempolosen „Jackie Brown“.

Eine üppige Ausfallquote bei bisher nur neun Filmen, die Tarantino offiziell gelten lässt. Dass er nach dem Zehnten als Filmregisseur aufhören will, verkündet der 56-Jährige seit Jahren. Neuerdings schwankt er beim Thema von „Tarantino X“ öffentlich zwischen einer „Star Trek“-Fortsetzung und „Kill Bill 3“. Beides klingt aus Fan-Sicht recht abgegriffen. Aber das Science-Fiction-Genre fehlt im Oeuvre des lebenden Filmlexikons. Spannend wäre „Matrix 4“ als zehnter Streich. Nach zwei kryptischen Fortsetzungen aus dem Haus Wachowski könnte diese Reihe mal wieder ein Meisterwerk gebrauchen. Aber das wird wohl ein Matrix-reifer Wunschtraum bleiben. Jörg-Peter Klotz

