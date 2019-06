Es gibt Dinge, die kann man nicht oft genug betonen. Und wenn dies dann nur einmal mehr einen geläufigen Superlativ unterstreicht, so muss man sich dennoch nicht von einem Wort Karl Valentins überführt fühlen – der hintersinnige Mann meinte ja, es sei zwar schon alles gesagt, aber schließlich noch nicht von allen. Das erneute Unterstreichen des Umstands muss auch nicht weitschweifig geraten, vielleicht erwartet man gar das klare Gegenteil. In unserem Fall sei aber hinzugefügt, dass die Sache, um die es geht, selbst eher weitschweifig ist. Es ist der großartige Roman „Don Quijote“ des Dichters Miguel de Cervantes Saavedra. Und dieses Buch ist der wichtigste, einflussreichste Roman der Weltliteratur, den zu lesen unbedingt einen Gewinn bedeutet. Nun ist es gesagt. Und warum gerade jetzt? Den Anlass bietet ein anderer namhafter Autor, ein Zeitgenosse: Salman Rushdie.

Dessen neuer, vom Verlag C. Bertelsmann für Oktober angekündigter Roman heißt wie der des Cervantes, nur aufs „Don“ hat der in Indien aufgewachsene Brite verzichtet. Laut Verlag ist das Buch eine Hommage an Cervantes’ Werk sowie „ein überwältigender ,Don Quijote’ für unsere Zeit“. Dass die Fallhöhe enorm sein kann, wenn man sich an diesem Vorbild misst, weiß Rushdie. Wer seinem berüchtigten Roman „Die satanischen Verse“ als Rahmenhandlung den Himmelssturz zweier Männer aus einem explodierenden Flugzeug gibt, den diese überleben, hat mit so etwas Erfahrung. Ein gewisses Maß an Bescheidenheit verrät jedenfalls der Umfang des Werks. Es soll „nur“ 480 Seiten umfassen und damit nicht einmal die Hälfte des Originals. Thomas Groß

